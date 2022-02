Lawinenniedergang ging glimpflich aus

Am Samstag ist es gegen 13.30 Uhr am Piz Dora in der Val Müstair zu einem Lawinenniedergang gekommen. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte dies auf Anfrage.

Drei Personen sind gemäss Mediensprecher René Schuhmacher verschüttet worden. Diese konnten sich alle selbstständig befreien und seien unverletzt, sodass es zu keinem Einsatz der Kantonspolizei kam. (so)