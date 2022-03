Auto fährt in Churer Bäckerei

In einer Churer Bäckerei-Confiserie kam es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Autounfall. Eine 59-jährige Autofahrerin fuhr herkommend von der Giacomettistrasse auf der Wiesentalstrasse. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, lenkte sie das Auto auf das Parkfeld. Beim Parkieren fuhr sie jedoch direkt in den Ladenbereich hinein. Laut Mitteilung wurde beim Ereignis niemand verletzt. Trotzdem mussten die anwesenden Personen betreut werden. Die Lenkerin wurde mit der Rettung Chur ins Kantonsspital überführt.

Das Fahrzeug konnte durch einen Abschleppdienst wieder aus der Filiale gezogen und abtransportiert werden. Ebenfalls im Einsatz stand die Feuerwehr der Stadt Chur.

Der genaue Unfallhergang und die Ursache werden nun von der Stadtpolizei untersucht. (red)