Zwei Lawinenverschüttete geborgen – dank Lawinenhund und Begleiter

In Arosa hat sich am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr eine Lawine am Schafrügg ausserhalb des Skigebietes gelöst. Das Ereignis wurde von mehreren Personen beobachtet. Ein 64-jähriger Skitourengänger wurde laut der Kantonspolizei Graubünden verschüttet. Während der Suchaktion auf dem Lawinenkegel habe ein Lawinenhund der Bergretter des Schweizer Alpen-Club SAC den Verschütteten aufgespürt. Die Suchmannschaft vor Ort konnte den 64-Jährigen bergen. Nach erfolgreicher Reanimation durch die Rega-Crew wurde der Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.