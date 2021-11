Arbeitsunfall in Soazza endet tödlich

Am Montag flog ein Forstunternehmen mehrere gefallene Baustämme aus der Val de la Forcola. Ein 34-jähriger Flughelfer befestigte jeweils die Stämme am Seil eines Helikopters. Dabei stürzte der Mann kurz nach 15 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst.

Er verletzte sich so schwer, dass er bei einer Windenaktion von der Regacrew geborgen werden musste. Er wurde ins Spital Civico Lugano geflogen, in welchem er am Mittwochmorgen verstarb. Die Kantonspolizei klärt derzeit die Umstände es Unfalls ab. (so)