Am Lago di Poschiavo verunfallter Mann verstorben

Ein 54-jähriger Mann wurde am Wochenende bei einem Badeunfall am Lago di Poschiavo schwer verletzt und mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort ist er mittlerweile verstorben, wie die Kantonspolizei Graubünden nun mitteilt.

Der Verunfallte war nach einer Abkühlung im See nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht. Nach ersten Erkenntnissen war der 54-Jährige freiwillig ins Wasser gestiegen und konnte sich aus noch ungeklärten Gründen nicht mehr selbst hinausbegeben.

Seine Bekannten und weitere Personen konnten den Hergang beobachten und suchten direkt nach dem Mann. Zwei Mitarbeiter vom Amt für Jagd und Fischerei seien mit einem Motorboot ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt, heisst es. Der 54-Jährige sei in einigen Metern Tiefe gesichtet worden und durch eine Drittperson, welche zum Unfallzeitpunkt ebenfalls am Seeufer war, geborgen. (red)