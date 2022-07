Badeunfall: Mann muss reanimiert werden

Seine Bekannten und weitere Personen konnten den Hergang beobachten und haben direkt nach dem Mann gesucht. Zwei Mitarbeiter vom Amt für Jagd und Fischerei seien mit einem Motorboot ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt, heisst es. Der 54-Jährige sei in einigen Metern Tiefe gesichtet worden und durch eine Drittperson, welche zum Unfallzeitpunkt ebenfalls am Seeufer war, geborgen. Die Reanimation wurde eingeleitet und der Mann musste mit der Rega-Crew ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden. Der Mann erlitt durch den Badeunfall schwere Verletzungen. (red)