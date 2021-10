Senior übersieht spazierendes Paar

Ein 90-jähriger Autofahrer fuhr kurz nach 10.15 Uhr über die Nebenstrasse Penasch Sot in Richtung Campingplatz Lenzerheide. Dabei übersah er in einer Linkskurve ein am rechten Strassenrand spazierendes Paar, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.