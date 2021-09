Von Schlagerparty bis Freiheitspicknick: Stadtpolizei zeigt sich zufrieden

Am Samstag haben in Chur verschiedene Veranstaltungen stattgefunden. Darunter die Schlagerparade «light», welche auf dem Arcasplatz durchgeführt wurde, das «Freiheitspicknick» auf der Poststrasse und auf der Quaderwiese sowie der «Klimasamstig» mit Umzug in der Innenstadt. Die Stadtpolizei Chur zieht bei allen drei Anlässen ein positives Fazit, wie sie in einer Mitteilung schreibt.