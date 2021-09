Töfffahrer stirbt bei Frontalkollision mit Auto

Am Samstagnachmittag war ein Autofahrer um circa 15.50 Uhr auf der Italienischen Strasse von Domat/Ems in Richtung Chur unterwegs. Zwischen dem Kreisverkehr Felsberg und Chur kollidierte das Auto frontal mit einem Töff, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Konkret kam es in der lang gezogenen Kurve, Höhe Parghera-Rüfe, zur Kollision. Der 59-jährige Töfffahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.