Unfall in Domat/Ems: Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Domat/Ems beobachtet haben. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, fuhr um circa 15.50 Uhr ein Auto auf der Italienischen Strasse in Richtung Chur. Zwischen dem Kreisverkehr Felsberg und Chur kollidierte es frontal mit einem Töff.