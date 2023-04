Das will der Kanton Glarus für die Mobiliät von morgen tun

Die Nachteile des Mehrverkehrs ernst nehmen und die Mobilitätsbedürfnisse anerkennen, in zukunftsorientierte Lösungen investieren und als Pionierkanton Mobilitätsformen testen. Das fordert das Netzwerk zukunftsfähige Mobilität Glarus in seiner Petition «Glarner Verkehrswende jetzt» vom Regierungsrat. Dieser zeigt nun in seiner veröffentlichten Stellungnahme Verständnis für die Anliegen der Petition. In den letzten Jahren seien verschiedene Vorhaben in den Bereichen Langsam-, öffentlicher und Strassenverkehr umgesetzt worden. «Damit konnte die Situation – auch im Sinne der Petition – verbessert werden», so die Regierung. Weitere Projekte seien in Ausführung oder Planung. Dazu liefert er eine Übersicht: