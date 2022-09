Glarus wehrt sich für den direkten Zug nach Zürich

Die Ostschweizer Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Graubünden, Glarus und die beiden Appenzell würden «eine klare Botschaft» nach Bern senden, sagte am Montag der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer. Die Kantone hatten zu einer Medienkonferenz nach St. Gallen geladen, an der sie mehr Investitionen des Bundes in die Bahninfrastruktur in der Ostschweiz forderten. Die Vorstellungen des Bundes über den Bahnausbau, die er im Sommer in die Vernehmlassung gegeben hat, würden die Bedürfnisse von einer Million Menschen in der Ostschweiz zu wenig berücksichtigen, so die Regierungen.