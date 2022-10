Vorberatungskommission unterstützt FHGR-Neubau

Die FHGR ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Laut Mitteilung haben sich die Studierendenzahlen in den letzten zehn Jahren verdoppelt und das Forschungsvolumen fast verdreifacht. Um den Raumbedarf zu decken, verteile sich der Hochschulbetrieb heute auf fünf verschiedene Standorte und neun Gebäude und lasse sich nicht mehr effizient führen. Mit einem räumlichen Zusammenschluss der Standorte an der Pulvermühlestrasse lasse sich der infrastrukturelle Nachteil beseitigen. Gleichzeitig sei der Standort des Neubaus vorteilhaft, denn er liege in der Nähe des Bahnhofs Chur West, des Autobahnanschlusses Chur Süd, den Sport- und Freizeitanlagen sowie des Naherholungsgebiets Rossboden und sei somit attraktiv für die Studierenden.