Der künftige FHGR Campus nimmt immer mehr Gestalt an

Seit dem 1. Januar 2020 ist die Fachhochschule Graubünden (FHGR) die achte öffentlich-rechtliche Fachhochschule der Schweiz. Ihr Hauptstandort befindet sich an der Pulvermühlestrasse 57 in Chur. Dazu sind die Studierenden noch auf vier weitere Standorte verteilt. Schon länger ist klar: Der Betrieb lässt sich dadurch nicht mehr effizient führen. Ein nachhaltiger Neubau am Standort Pulvermühle in Chur soll dies ändern. Die Regierung hat die entsprechende Baubotschaft mit einer Gesamtinvestition von 178 Millionen Franken zuhanden des Grossen Rats verabschiedet.