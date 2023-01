Wie Tourismusorte schleichend Wohnraum für Einheimische verlieren

Was das im konkreten Beispiel für Auswirkungen hat, machte der Flimser Gemeindepräsident Martin Hug gegenüber dieser Zeitung bereits klar: «Es fehlen alleine in Flims über hundert Personalwohnungen.» Ohne diese Wohnungen würden die Dienstleister keine Arbeitskräfte bekommen, was sich negativ auf die gesamte Gemeindestruktur auswirke. Auch für einheimische Familien und Einzelpersonen gebe es zu wenig Wohnraum. Oder in Zahlen: In Flims standen statistisch bei einem Gesamtwohnungsbestand von knapp 5'200 Wohnungen im vergangenen Jahr nur gerade sieben Wohnungen leer. Andernorts ist die Situation nicht entscheidend besser. Die Gemeinden nehmen deshalb das Heft häufig selbst in die Hand und suchen aktiv nach bebaubarem Wohnraum oder schaffen Gesetze, die der Wohnungsnot entgegenwirken sollen.