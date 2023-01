Wohnungsnot: Wie Bündner Gemeinden das Problem anpacken

Yvonne Altmann, Gemeindepräsidentin von Arosa analysiert ungeschönt: «Es fehlt an Familienwohnungen, Wohnungen für Junge, die zurück nach Arosa kommen wollen, und auch an Studiowohnungen etwa für auswärtiges Personal.» Mit diesem Problem steht Arosa nicht alleine da: Per Ende Juni 2022 betrug der Leerwohnungsstand in Graubünden gemäss Bundesamt für Statistik nur gerade 0,7 Prozent.