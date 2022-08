Tarzisius Caviezel zum höchsten Bündner gewählt

Der Kanton soll als Arbeitgeber attraktiver und moderner werden

Als erstes Geschäft der Augustsession geht es um das kantonale Personalgesetz. Worum geht es?

Das Personalgesetz regelt die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden der Kantonalen Verwaltung, der kantonalen Gerichte und der kantonalen Anstalten. Diese Arbeitgebenden stehen in einem sich verschärfenden Wettbewerb um qualifiziertes Personal. Seit einigen Jahren verzeichnen sie vermehrt Probleme, Fach- und Führungskräfte zu rekrutieren. Die Hauptursache liegt in den Anstellungs- und Arbeitsbedingungen und der Wettbewerbsfähigkeit, heisst es in der Botschaft.

Graubünden sei infolge der Entwicklungen wie demografischer Wandel und Fachkräftemangel und der zunehmenden Mobilität in Rückstand geraten, heisst es weiter. Viele öffentliche und private Arbeitgebende investieren zunehmend in die Attraktivität ihrer Arbeitsbedingungen, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mit der vorliegenden Revision soll die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber verbessert werden. Ohne Verbesserungen besteht das Risiko, den Leistungsauftrag in Zukunft nicht mehr effizient, zeitgerecht und in hoher Qualität erbringen zu können. Verschärfend hinzu kommen die steigenden Erwartungen von Bevölkerung und Wirtschaft. Handlungsbedarf besteht laut der Botschaft auch im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zur Umsetzung sollen die Mitarbeitenden bis ins Alter von 49 Jahren fünf und im Alter zwischen 50 und 59 Jahren fünfeinhalb Wochen Ferien erhalten sowie. Weiter soll der Altersrücktritt flexibilisiert werden, damit Mitarbeitende auch über das ordentliche Pensionsalter hinaus beschäftigt werden können. Zudem soll das kantonale Personalrecht weiter an das private Arbeitsrecht angenähert werden.