Im Kanton Glarus sind weniger Menschen auf Sozialhilfe angewiesen

Neben der positiven Entwicklung gibt es aber auch einen steigenden Anteil an Personen, die für längere Zeit auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind. Über die letzten zehn Jahre stieg die mittlere Bezugsdauer von 31 Monaten auf 43 Monate. Im Kanton Glarus seien Personen mit schweizerischer Nationalität öfter «Langzeitbeziehende» als Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, steht in der Mitteilung weiter. Die Bevölkerungsgruppen, die gemessen an ihrem Anteil besonders häufig Sozialhilfe beziehen, blieb unverändert: Geschiedene, Ausländerinnen und Ausländer sowie Personen, die nur über einen obligatorischen Schulabschluss verfügten. Gefährdet seien auch Einelternfamilien.