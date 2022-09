Weniger Glarner beziehen Sozialhilfe

Im Jahr 2021 bezogen im Kanton Glarus 701 Personen Sozialhilfe. Das sind 22 Personen weniger als im Vorjahr, wie der Kanton Glarus am Montag mitteilte. Damit fällt die Sozialhilfequote zwischen 2020 und 2021 von 1,8 auf 1,7 Prozent. Die Quote sinkt damit zum zweiten Mal in Folge und erreicht ein neues Langzeittief. Sie liegt deutlich unter dem langjährigen kantonalen Durchschnitt von 2,0 Prozent, sowie unter dem schweizerischen Schnitt von 3,2 Prozent (Stand 2020).