Samedan sagt Ja zur Fotovoltaikanlage

«Die Fotovoltaikanlage in Samedan wird nicht nur einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung in der Schweiz im Rahmen des Solarexpresses leisten, sondern auch Pioniercharakter aufweisen», heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Samedan. Mit der Anlage solle ermöglicht werden, dass das Land für die Landwirtschaft, der Tourismus und die Stromgewinnung gleichzeitig nutzbar seien.