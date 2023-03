Die Gemeinde Samedan könnte Solarpionierin werden

In der Ebene zwischen dem Flughafen Samedan und dem Fluss Flaz soll auf rund 40 Hektaren eine 30 Megawatt grosse Solarstromanlage erstellt werden. Diese soll 150 Prozent der Elektrizität produzieren, die das ganze Dorf Samedan inklusive der Industriebetriebe in einem Jahr benötigt. «Die Anlage soll in Etappen gebaut werden», sagt Roberto M. Borsotti von TNC Consulting AG. Für die Realisierung des Grossprojektes hat sich die Zürcher Firma mit dem Elektrizitätswerk Samedan zusammengeschlossen.