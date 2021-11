Schul- und Betriebstestungen sind am Limit

Die Schul- und Betriebstestungen geraten in der ganzen Schweiz an ihre Kapazitätsgrenzen, wie die Kommunikationsstelle Coronavirus des Kantons Graubünden mitteilt. Dies hat zur Folge, dass die Proben nicht innert nützlicher Frist ausgewertet werden können. Pro Woche werden in Graubünden über 40’000 Tests ausgewertet. Um die repetitiven Tests weiterhin durchführen zu können, müssen die Testmengen den Laborkapazitäten angepasst werden. Der Kanton Graubünden ergreift daher Sofortmassnahmen, um das Bündner Testprogramm aufrechtzuerhalten.