Maske und Lüften im Kampf gegen Corona an Schulen

Damit der Präsenzunterricht an Bündner Schulen weiterhin aufrecht erhalten werden kann, führt die Bündner Regierung eine Maskenpflicht an Bündner Schulen ab der 3. Primarklasse sowie der Sekundarstufe II ein. Dazu zählen Berufsfachschulen, Gymnasien, überbetriebliche Kurszentren, Lehrwerkstätten, Brückenangebote, Mittelschulen sowie Wohn- und Verpflegungsbetriebe. Betroffen von der Maskenpflicht sind Schulen in allen Regionen des Kantons. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor. Die Massnahme tritt am Montag, 13. Dezember, in Kraft und gilt bis zum 23. Januar. Mitte Januar wird der Kanton die Lage neu beurteilen und über das weitere Vorgehen entscheiden.