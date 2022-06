Klares Votum für Abfahrts-Kunstschnee

Wäre eine Beschneiung der Parsennabfahrt im Interesse der Kübliser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger? Diese Grundsatzfrage wollte die Exekutive des Dorfes klären und hatte deshalb für die am vergangenen Freitagabend durchgeführte Gemeindeversammlung eine entsprechende Konsultativabstimmung traktandiert. Die zwölf Kilometer lange Parsennabfahrt gilt als Wintersportklassiker und besitzt einen legendären Ruf. Ihr Start liegt auf dem Davoser Weissfluhgipfel, die Strecke führt weiter via eine Piste bei der Talstation der Schiferbahn über Conters bis zum Ziel in Küblis. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn genügend Naturschnee liegt, denn die Route ab der Schiferbahn-Talstation wird nicht künstlich beschneit. Man wolle erst die Bevölkerung befragen, ob eine solche Beschneiung überhaupt begrüsst würde, sonst müsse man «erst gar nicht anfangen, etwas aufzugleisen», hatte der Kübliser Gemeindepräsident Thomas Gort im Vorfeld der Gemeindeversammlung erklärt (Ausgabe vom 11. Juni). Nun liegt ein Resultat vor.