Kunstschnee bis Küblis?

Die vom Davoser Weissfluhgipfel bis nach Küblis führende Parsennabfahrt bietet auf ihren zwölf Kilometern puren Wintersportgenuss. Dies aber nur, wenn ab der Talstation der Schiferbahn in Richtung Conters und Küblis ausreichend Naturschnee zur Präparation liegt, denn diese Piste wird nicht künstlich beschneit. Bislang. In Küblis ist an der nächsten Gemeindeversammlung eine Konsultativabstimmung traktandiert, die dieses Thema betrifft.