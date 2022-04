Kanton übernimmt Beschlüsse des Bundes

In den vergangenen Wochen hat die Zahl der Coronapatientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen nicht zugenommen. Das teilt der Kanton Graubünden mit. Der Bundesrat hat deshalb die letzten Massnahmen der «besonderen Lage» aufgehoben. Ab dem 1. April 2022 entfalle deshalb die Isolationspflicht für infizierte Personen sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Allerdings werden in den Bündner Spitälern die Masken weiterhin getragen: