Spitäler in Graubünden halten auch weiterhin an der Maske fest

Es ist also so weit. Die Schweiz kehrt erstmals seit zwei Jahren wieder in die Normalität zurück. Zumindest auf dem Papier. Am Mittwoch hat der Bundesrat mitgeteilt, dass ab Freitag auch die letzten Massnahmen in der Covid-19-Verordnung zur besonderen Lage aufgehoben sind. Infizierte Personen müssen nicht mehr in Isolation, und eine Maske muss auch im öffentlichen Verkehr oder in Gesundheitseinrichtungen nicht mehr getragen werden.