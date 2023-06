Glarus: Gemeindeversammlung sagt Ja zur Sanierung der Badi Netstal

Jetzt also doch: Die Badi Netstal wird für 4,8 Millionen Franken saniert. Das haben die rund 400 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in Glarus am Freitagabend beschlossen. Noch vor einem Jahr hatten sie eine beinahe identische Vorlage zurückgewiesen, weil diese zu teuer war.