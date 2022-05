Das wars von der Glarner Landsgemeinde 2022

§ 16 Energiefonds

Der an der Landsgemeinde 2010 geschaffene Energiefonds braucht neue Mittel. Aus dem Fonds werden Beiträge an Private ausgerichtet, die zum Beispiel auf eine umweltfreundliche Heizung umsteigen oder ihr Haus isolieren. Im Landrat war die Höhe der neuen Einlage in den Fonds umstritten. Eine Mehrheit votierte für 12 Millionen einmalig und zwischen 2024 und 2035 jährlich eine Million Franken. An der Landsgemeinde wollen SVP und FDP eine kleinere Erhöhung beantragen. Nach zahlreichen Rednerinnen und Redner bricht der neue Landammann Benjamin Mühlemann die Debatte ab und schreitet zu den Abstimmungen. Diese enden wie von der Regierung vorgeschlagen.