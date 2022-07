Gegen ein überhitztes Chur

Vielleicht ist es euch auch aufgefallen: Chur ist im Sommer oftmals einer der heissesten Orte in der Schweiz. Das ist nicht nur ein Gefühl, es ist wirklich so. Dies, weil Chur wenig Grünflächen habe, bestätigt das Schweizer Bundesamt für Statistik. Aufgrund übermässig viel Asphalt- und Betonflächen heizt sich die Stadt bis zu 10 Grad stärker auf als die Umgebung. Initiantinnen und Initianten der Stadtklima-Initiative haben knapp 1000 Unterschriften gesammelt, um das in Zukunft zu ändern, wie es in einer Mitteilung heisst.