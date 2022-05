Initiative fordert: Aus Grau mach Grün

Attraktive Aufenthaltsflächen statt asphaltierte Parkplätze, mehr Velowege als motorisierter Individualverkehr – die «Stadtklima-Initiative» wurde am Montag auf dem Ottoplatz in Chur lanciert. Sie fordert von der Kantonshauptstadt einen Beitrag zum Klimaschutz. Das konkrete Ziel: Während zehn Jahren soll jährlich ein Prozent des Strassenraums in Chur in Grün-, Fuss- und Velowege umgewandelt werden.