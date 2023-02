Der Krieg in der Ukraine und die Menschen im Glarnerland

Rund 300 Glarnerinnen und Glarner beteten am 4. März in der Glarner Stadtkirche, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende geht. Die Kerzenlichter sollten den herbeigesehnten Frieden symbolisieren. Ein Friedensgebet sprachen zudem die Schweizer Bischöfen, die sich in der Pfarrkirche in Näfels getroffen haben. Das Datum für das katholische Friedensgebet wählte Papst Franziskus: Am 25. März erfuhr Maria vom Erzengel Gabriel, dass sie schwanger ist.