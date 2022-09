Drei Anfragen und nun das grosse Fest

Mehr kantonale Unterstützung bei der Wohnungsnot

Zuletzt geht es um das Thema Wohnungsnot in Graubünden. Grossrat Martin Bettinaglio (Mitte, Serneus) hat eine Anfrage betreffend mehr Wohnraum für Bündnerinnen und Bündner eingereicht. Bettinaglio stört sich daran, dass die Regierung das kantonale Problem den Gemeinden überlässt. Ich bin enttäuscht, dass die Regierung hier keine Hilfestellung leistet, so Bettinaglio. Der Kanton könnte beraten, und helfen, beispielsweise mit runden Tischen organisieren.



Auch Grossrat Andri Perl (SP, Chur) ist von der Antwort der Regierung nicht befriedigt. Es ist unbefriedigend, dass der Kanton zu dieser Problematik nicht mehr macht. Wir müssen beim Problem Wohnraum politisch weiter aktiv bleiben, so Perl.



Regierungsrat Marcus Caduff (Mitte, Morissen) sagt, dass der Kanton zur Behebung der Problematik beigetragen hat. Er lädt interessierte Grossräte ein, beim Amt für Raumentwicklung vorbeizuschauen. Wir müssen 100 Ortsplanrevisionen umsetzen. Bisher sind vier von der Regierung verabschiedet. Wir beraten und wollen diese Ortsplanrevisionen nicht zurückweisen. Caduff sagt aber auch, dass das Thema Wohnraum für die Gemeinden eine grosse Aufgabe sei.