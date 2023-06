So haben die Bündner Gemeinden abgestimmt und gewählt

So. 18.06.2023 - 16:44

Deutliches Ja für Hotelresort in San Bernardino

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Mesocco hat dem Projekt des Tessiner Immobilieninvestors Stefano Artioli in San Bernardino grünes Licht gegeben: Mit 351:96 Stimmen genehmigten die Stimmberechtigten am Sonntag an der Urne den Verkauf von fünf Parzellen Bauland, wie die Gemeinde Mesocco schreibt.

Die Käuferin – die San Bernardino Swiss Alps SA – plant auf dem Grundstück ein Resort mit mehreren Hotels und einem Thermalbad. (red)