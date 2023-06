Ilanz/Glion: Parlament in der heutigen Form hat ausgedient

Soll die Gemeinde Ilanz/Glion die Verfassung totalrevidieren und in einer Variantenabstimmung entscheiden, ob das kommunale Parlament abgeschafft oder verkleinert werden soll? Oder soll einfach eine Kommission für eine Überprüfung und Revision der Verfassung eingesetzt werden? Ersteres war das zentrale Anliegen einer eingereichten Volksinitiative, Letzteres der Gegenvorschlag des Parlaments. Am Sonntag stand nun an der Urne der Entscheid des Souveräns an.