Chur bekommt einen neuen Polizeistützpunkt

Neuer Verkehrsstützpunkt für die Kantonspolizei?

An der Autobahn A13 beim Kreisel Süd in Chur soll ein neuer Verkehrsstützpunkt für die Kantonspolizei Graubünden entstehen. Eine Jury hat das Projekt «Far» (rätoromanisch für Leuchtturm) aus 13 Vorschlägen zum Sieger erklärt. «Kompaktes Grunddispositiv, geeignete nutzerspezifische Funktionalität und in Bezug auf das Konzept grosses Potenzial aufweisend», heisst es im Jurybericht.

Der Neubau wurde als Pilotprojekt im Rahmen des Aktionsplans Green Deal lanciert und wird als Leuchtturmprojekt im Bereich des nachhaltigen Bauens propagiert. Das viergeschossige Gebäude an der Kreuzung Sommeraustrasse/Waffenplatzstrasse würde 50 Arbeitsplätze bieten und würde als sogenanntes Netto-Null-Gebäude erstellt. Das heisst, es würde mehr Energie produzieren als es verbrauchen würde. Mit dem neuen Stützpunkt würden weiter jener aus Thusis und Chur zusammengelegt. Mit Arbeitsstellen von Thusis, San Bernardino und Chur.

In der Kommission unter Leitung von Grossrat Patrik Degiacomi (SP, Chur) war unbestritten, dass die Verkehrsstützpunkte in Thusis und an der Ringstrasse in Chur aus organisatorischen und betrieblichen Gründen in einem Neubau an der Autobahn in Chur Süd zusammengelegt werden sollen. Ebenso fand die Art und Weise der Umsetzung die Unterstützung der Kommission. Sie beantragte dem Grossen Rat denn auch einstimmig auf die Vorlage einzutreten und dieser zuzustimmen.

Einigen Parlamentariern ist die Zentralisierung von Arbeitsplätzen von acht von zwölf Arbeitsplätzen von Thusis nach Chur ein Dorn im Auge, wie etwa Grossrat Martin Bettignalio (Mitte, Serneus). Drei bis fünf Arbeitsplätze sollen von San Bernardino nach Chur verlegt werden.

Andere mahnen aufgrund der veranschlagten Kosten: Die Anlagekosten des Projektes eines Teams aus dem Jura liegen bei 9,8 Millionen Franken und damit nur knapp unter der Schwelle des obligatorischen Finanzreferendums von 10 Millionen.

So sagt etwa Grossrat Jan Koch (SVP, Chur): «Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden höheren Kosten entstehen, als veranschlagt sind.» Koch gibt sich überzeugt, dass wenn der Grosse Rat dem neuen Verkehrsstützpunkt zustimmt, die Finanzkompetenzen überschritten würden. Die SVP ist für Eintreten, aber für Rückweisung des Geschäfts, um die Finanzkompetenzen sauber aufzuzeigen.

Nun spricht Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems). Ob der Kanton einen Grossviehstall oder einen Verkehrsstützpunkt baut, so Cavigelli, im Fokus würden immer die Nutzer liegen und man halte sich stets an die Immobilienstrategie, sagt der kantonale Infrastrukturchef. Und er unterstreicht, dass der Regierung das Leuchtturmprojekt als öffentliche Hand und damit als Vorbild sehr wichtig ist. Die Preisentwicklung mache aber auch ihm Sorgen, so Cavigelli. «Es gibt eigentlich nur eine Richtung», alles wird teurer. «Wir haben eine Kostenbasis von 9,8 Millionen Franken berechnet. Mit einer Preisstandsklausel», so Cavigelli. Wird das Projekt bis zu einer Million Franken teurer, entscheidet die Regierung über die Mehrkosten. Wird das Projekt mehr als eine Million Franken teurer, entscheidet das Parlament.

«Die Struktur folgt der Strategie», sagt Regierungsrat Peter Peyer (SP, Trin). Diese sei immer wieder kritisch reflektiert und bestätigt worden. «Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Neubau auf dem richtigen Weg sind», so der kantonale Polizeidirektor. «Die Polizei will sich optimal aufstellen, da sind wir uns wohl einig.» Und weiter sagt Peyer, dass der Verkehrsstützpunkt Thusis derzeit zwar noch bestehe, seit einem Jahr aber nicht mehr in der Planung stehe. Und er nennt die Wohnorte der Polizisten, die derzeit in Thusis arbeiten: Castrisch, Fläsch, Trimmis, Pratval, Valendas, Andeer, Thusis, Domat/Ems, Chur. «Es findet eben kein Arbeitsplatzabbau statt», so Peyer.

Über den Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion wird nach der Pause abgestimmt.

Link zum Bericht des Beurteilungsgremiums.