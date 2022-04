Bündner Primarschüler schnuppern Regierungsluft

Dieses Zusammentreffen der jungen Generation mit der Politik zeige beispielhaft auf, wie die Auseinandersetzung mit der politischen Bildung in der Volksschule gestaltet werden kann, so die Regierung. In der Schule werden politische Themen auf diese Weise – zusätzlich zu theoretischen Inhalten – auch mit praktischen Interventionen gefördert. Kinder und Jugendliche erhielten dadurch ein greifbares und lebendiges Verständnis der demokratischen Prozesse. (red)