Patrik Degiacomi für das Stadtpräsidium nominiert

An der Sektionsversammlung der SP Chur war man sich einig: Einstimmig nominierten die Anwesenden Stadtrat Patrik Degiacomi als Kandidat für das Stadtpräsidium. Der amtsälteste Stadtrat habe in den vergangenen sechs Jahren einen ausgesprochen umfangreichen Leistungsnachweis erbracht, schreibt die SP Chur in einer Mitteilung.