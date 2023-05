Patrik Degiacomi will der nächste Churer Stapi werden

Er will für die SP holen, was die Partei bisher noch nie erreicht hat: das Churer Stadtpräsidium. Nach sechs Jahren im Amt als Churer Stadtrat dürstet es Patrik Degiacomi nach einer neuen Herausforderung. Am Mittwoch verkündete er an einer Pressekonferenz in Chur seine Kandidatur. «Ich bin mir treu geblieben, ich bin nicht perfekt, und das werde ich auch als Stadtpräsident nicht sein», sagte er zu seinem Naturell.