2029 gibt es Olympische Winterspiele in Graubünden

Weiter gehts

Mit der Debatte über Bericht und Antrag der Kommission für Staatspolitik und Strategie des Grossen Rats zur parlamentarischen Initiative Vetsch (Pragg-Jenaz) betreffend Anpassung der Auftragsregelung wird die Junisession an diesem sonnigen Mittwochmorgen fortgesetzt.

In der Pause wurden die Regierungs- und Parlamentsmitglieder auf dem Theaterplatz von Procap Grischun verpflegt. Die Selbsthilfeorganisation machte damit auf den «Giro di Procap» aufmerksam. Zwischen Juni und August touren Procap-Velo-Fans in mehreren Etappen durch die Schweiz, um auf die Uno-Behindertenrechtskonvention und die Forderungen von Menschen mit Handicap aufmerksam zu machen. Dazu werden so viele Procap-Sektionen wie möglich besucht. Der «Giro di Procap» startete vor einer Woche in Biel. Diesen Mittwoch startet der Tross um 11 Uhr auf dem Theaterplatz in Chur mit Zeil St. Gallen. Am Freitag kehrt der Tross dann von Viganello nach Splügen in den Kanton Graubünden zurück. Und am Samstag gehts von Splügen nach Chur.