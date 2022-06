Macher, Planer und Teilnehmer sind hocherfreut über die Zustimmung

Die Special Olympics World Winter Games in neun Sportarten werden während sechs Tagen in Graubünden durchgeführt: Eiskunstlauf, Shorttrack, Unihockey, Floor Hockey in Chur; Ski alpin und Snowboard in Arosa und Langlauf, Schneeschuhlauf und Tanz auf der Lenzerheide.Finanziert werden die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung vom Bund, den Kantonen Graubünden und Zürich sowie von den Städten Chur und Zürich. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 38 Millionen Franken.Die Stadt Chur hat im Februar einem Kredit von 4,25 Millionen Franken für die Durchführung der Special Olympics World Winter Games 2029 mit über 60 Prozent zugestimmt. Der Bündner Grosse Rat sprach am Mittwoch einen Kredit von 9,5 Millionen Franken. Der definitive Zuschlag steht noch unter dem Vorbehalt einer Finanzierungsgarantie, die Ende September 2022 erwartet wird. Botschafter der Spiele ist der Churer Mountainbiker Nino Schurter. (phw)