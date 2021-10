Schlussspurt mit Wahlen und Aufträgen

Unterschiedliche Meinungen – dasselbe Ziel

In der Debatte rund um die Pandemie äussern sich zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu unterschiedlichen Aspekten: Grossrat Peter Engler (FDP, Davos) spricht die Situation der Bergbahnen im Hinblick auf die Wintersaison an. Grossrätin Nicoletta Noi-Togni (parteilos, San Vittore) spricht die zwischenmenschlich entstandenen Gräben an. Grossrat Lukas Horrer (SP, Chur) spricht die Impfung als wissenschaftliche Lösung aus der Pandemie an. Und Grossrat Roman Hug (SVP, Says) sagt, dass er weniger den Politikern in Bundesbern, sondern viel mehr der Bündner Regierung vertraut, wenn es um mögliche Massnahmen für die bevorstehende Wintersaison geht. Grossrat Patrik Degiacomi (SP, Chur) sagt, dass er sowohl impfwillige wie auch Personen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, verstehe. Und dass er Leute verurteile, die impfwilligen Leuten die Impfung zu verwehren versuchen. Und Grossratstellvertreter Cla Davaz (FDP, Samnaun-Ravaisch) äussert seine Bedenken im Hinblick auf die Wintersaison, dass in der Gastronomie Personal fehlen wird.

«Mit Schuldzuweisungen kommen wir nicht weiter. Und es hilft auch nicht, den Ball einfach der Politik zuzuspielen», sagt Gesundheitsdirektor Peter Peyer (SP, Trin). Und: «Die Politik besteht auch nicht nur aus der Regierung. Politik sind wir alle. Sie alle können im Rahmen ihrer Möglichkeiten mithelfen, aus dieser Pandemie zu kommen», so Peyer.

Wirtschaftsminister Marcus Caduff (Mitte, Morissen) zeigt sich aufgrund des Themas Fachkräftemangels sensibilisiert. «Ich kenne Betriebe, die jede Woche zwei Tage über Mittag schliessen müssen, weil sie über zu wenig Personal verfügen», so Caduff. Und zur Offenhaltung der Seilbahnbranche ohne Zertifikat sagte Caduff, dass dies eine Haltung der ganzen Branche und nicht nur der Bündner Regierung sei. «In der aktuellen Lage», schiebt Caduffnach. Wenn die Spitalkapazitäten wieder an ihre Grenzen stossen würden, müsste die Regelung überdacht werden. «Ich bin in einem Zwiespalt. Sollen wir den Bündner Bergbahnen mehr erlauben? Ermöglichen wir damit einen nationalen Flickenteppich?», fragt sich Caduff. Er betont aber auch, dass die am Dienstag publizierte Lösung keine Neuerung sondern der Status quo sei.