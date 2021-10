«Unsere Idee ist ein Leben ohne G»

In Graubünden gibt es ein aktuelles Beispiel von Impfungsdurchbrüchen. Der durchgeimpfte EV Zug spielte vergangene Woche in der Champions Hockey League in München und hätte am Dienstagabend in Davos gegen den HCD antreten sollen. Weil bei den Zentralschweizern mehrere Spieler an Corona erkrankt sind, wurde die Partie verschoben.