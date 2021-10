Wie viel ist der Umweltschutz dem Parlament wert?

Die Oktobersession ist eröffnet

Standespräsidentin Aita Zanetti (Mitte, Suot) eröffnet die Oktobersession mit der traditionellen Eröffnungsansprache. Dabei geht sie auf ein Gedicht des Engadiner Schriftstellers Men Rauch ein: Herbstzeit ist Erntezeit. Neben Farben, Gerüchten und Früchten geht es im Gedicht um einen Bauer als «tschuncader», der das Korn schneidet. Und um denselben Bauer als «semnader», als Säender im Frühjahr. Der Bauer ist sich am Rand seines Ackers bewusst, dass die Saat alleine nicht zwingend zu einer guten Ernte führt. Es braucht Demut, Bescheidenheit sowie zahlreiche fleissige Hände, um die Ernte einfahren zu können.

«Das führt mich zum Gedanken an die Gemeinschaft», so Zanetti. Sie erwähnt Themen der Oktobersession wie Green Deal und Klimawandel. «Beim Klima kommt mir das derzeitige Diskussionsthema in den Sinn. Themen rund um Covid-19 lassen sich fast nicht mehr sachlich angehen, die Wolfsproblematik in unserem Kanton wird immer undifferenzierter diskutiert. Tatsachen werden verdreht, in Frage gestellt oder schlichtweg als falsch bezeichnet. Vor allem werden mögliche Lösungsansätze gar nicht mehr in die Gespräche eingebracht, sondern vorgefasste Meinungen zementiert», so Zanetti.

Covid-19 und die Folgen von Massnahmen dazu hätten Spuren hinterlassen und möglicherweise bestehende Unterschiede zum Vorschein gebracht. Zanetti: «Die Diskussionen haben teilweise Formen angenommen, die mir Sorgen bereiten. Die Saat, die wir heute säen, werden wir irgendwann ernten. Begriffe, Redewendungen, Wörter, die wir heute gebrauchen, widerspiegeln unseres Inneres, unser Sein.» Begriffe wie Diktatur, Unterdrückung, Verbrechen werden Teil des täglichen Wortschatzes. «Auch Sprache kann säen. Und während wir über gendergerechte Sprache debattieren lassen wir zu, dass unsere Wörter, unsere Sprache, und damit unser Miteinander immer roher werden», so Zanetti.