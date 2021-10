SVP setzt auf Roman Hug

Die Delegierten der SVP haben am Mittwochabend auf dem Hof Allemann in Untervaz ihren Parteipräsidenten Roman Hug als Kandidaten für die Regierungsratswahlen im kommenden Mai nominiert. Die knapp 100 anwesenden Parteimitglieder sind damit dem Vorschlag der Parteileitung gefolgt. Diese hat den Unternehmer, Grossrat und Gemeindepräsidenten von Trimmis einstimmig als Kandidaten für die Regierung vorgeschlagen.

Seit 2008 – also seit der Abspaltung der BDP von der SVP – ist die SVP nicht mehr in der Regierung vertreten. Mit Hug will die Partei nun wieder eines der fünf Regierungsmitglieder stellen. Wie das zu schaffen ist, erläuterte Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher in ihrem Referat. Weshalb Hug fürs Amt geeignet ist, darüber referierte der Maienfelder Grossrat Heinz Dürler. Valérie Favre Accola, Vizepräsidentin der Grossratsfraktion, strich Hugs Engagement im Grossen Rat hervor. Und Kandidat Hug sprach schliesslich über seine Motivation für die Kandidatur.