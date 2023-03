Horgenglarus sucht neuen Standort

Die Möbelfabrik Horgenglarus muss offenbar umziehen. Gemäss einer Meldung von Radio Zürisee will der Vermieter die Liegenschaft in Glarus anders nutzen. Die «Möbeli» ist die älteste Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz. Seit 1902 produziert das Traditionsunternehmen in Glarus am Kirchweg. Bis im März 2027 soll Horgenglarus laut Meldung an ihren neuen Standort ziehen.