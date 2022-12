Peter Maag ist der Vater von 112 Waisen- und Findelkindern

Es hat ihm fast das Herz zerrissen, damals in Rumänien, als er die Kinder sah, die in Schweineställen hausten oder im Untergrund in Kanälen lebten, abgestumpft vom Lack, den sie schnüffelten, um der seelischen Kälte zu entkommen. Es sind diese traurigen Bilder, diese menschlichen Schicksale, die ­Peter Maag aus Netstal damals nicht mehr losgelassen und zum Handeln ­gezwungen haben.

Als Erstes kaufte sich der ehemalige Kriminalkommissar der Kantonspolizei Zürich in der Stadt Piatra Neamt eine Vierzimmerwohnung, um darin wenigstens einer Handvoll Kinder Schutz zu bieten, die von ihren Eltern verstossen wurden. Mit dem Ziel, ihnen eine wohlbehütete Jugend, eine Schulbildung und einen Start in die berufliche Zukunft zu gewähren. Das war vor 32 Jahren.

Peter Maag schuf eine Arche Noah für verlassene Kinder

Was damals klein angefangen hat, ist in all den Jahren grösser und grösser geworden. Zur Wohnung hinzukam ein Mutterhaus, das dank Spendengeldern Stock für Stock hochgezogen werden konnte. Eingebettet ist die Wohltätigkeitsorganisation in einer Stiftung. Ihr Name: «Weniger kann mehr sein». Heute bietet Maags Hilfswerk Platz für rund 50 Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren, die von sogenannten Etagenmüttern betreut werden. Das Werk zählt insgesamt 20 Mitarbeiter. Darunter befindet sich auch eine Psychologin. Zusätzlich sorgt das Hilfswerk mit seiner Küche dafür, dass 500 Einwohner aus Piatra Neamt nicht Hunger leiden müssen.

Wenn man Peter Maag danach fragt, ob sich die Zeit und das Geld, das er in die Kinder investierte, gelohnt hat, überlegt er keine Sekunde. Seine Antwort lautet: «10'000-fach.» Die Kinder würden ihm ja auch etwas zurückgeben, sagt er. Seine Schützlinge nennen ihn alle Tată. Auf Deutsch heisst dies Vater. Und ein Vater wird Maag bleiben, auch wenn er, heute 82-jährig, vor Kurzem als Stiftungspräsident zurückgetreten ist. Ein Vater für 112 Kinder, die einst zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben hatten. Peter Maag hat sie ins Leben zurückgeholt. Der Stolz sitzt dem «Vater» ins Gesicht geschrieben, wenn er beispielsweise von Lori erzählt, welche die Matura als eine der zehn besten Schülerinnen und Schüler ganz Rumäniens abgeschlossen hat. Wenn er solche ­Geschichten erzählt, darf Peter Maag auch einmal mit den Tränen kämpfen.

