Die Tiere spüren bereits den Frühling – und das ist nicht nur gut

Dem Glarner Tourismus macht der Schneemangel massiv zu schaffen. In der Natur sieht die Situation differenzierter aus. Die milden Temperaturen kommen einigen Tier- und Pflanzenarten entgegen. Hirsch, Luchs und Co. finden zum Beispiel einfacher Futter und müssen nicht durch den meterhohen Schnee stapfen, was sie viel Energie kosten würde. Für andere hingegen käme der Frühling jedoch deutlich zu früh.