Färbt die Begeisterung für Sport auf die Kinder ab?

Diesen Fragen geht die 17-jährige Noelia Jacober aus Glarus in ihrer Maturaarbeit nach. Sie bezeichnet sich selbst als sportlich. «Bewegung spielte in meinem Alltag schon immer eine grosse Rolle. Bereits mit drei Jahren habe ich mit meiner Mutter das Eltern-Kind-Turnen besucht, mit meinem Vater am Stadtlauf teilgenommen und Skifahren gelernt», so Jacober.