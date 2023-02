Ukrainische Sozialarbeiterin hilft geflüchteten Kindern

Am 24. Februar 2022 hat Russland seinen Nachbarn die Ukraine überfallen. Bis heute dauert der Krieg an, mit verheerenden Folgen für die Menschen. Über 3,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind aus dem Land geflüchtet und suchten in ganz Europa Schutz, auch in der Schweiz und damit dem Glarnerland. Ende 2022 befanden sich rund 300 Geflüchtete aus der Ukraine im Kanton, vorwiegend Frauen und Kinder.